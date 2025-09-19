100 Mahasiswa Unsrat Dapat Beasiswa Kelapa dari Yayasan JHL

jpnn.com - MANADO - Yayasan Merah Putih Kasih yang didirikan pengusaha agroindustri Jerry Hermawan Lo (JHL), membagikan Beasiswa Kelapa sebagai bantuan pendidikan untuk ratusan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Kamis (18/9).

Ada 100 mahasiswa Fakultas Pertanian Unsrat yang menerima beasiswa itu. Menurut Jerry, bantuan biaya pendidikan itu akan terus diberikan sampai 100 mahasiswa penerima beasiswa itu lulus.

“Saya fokus di pertanian sehingga kami ingin mencetak seribu mahasiswa pertanian dalam lima tahun. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kami akan tambah dua ribu sampai tiga ribu mahasiswa lagi,” kata Jerry.

Sebelumnya, Jerry melalui JHL Foundation sudah memberikan beasiswa kepada hampir 1.000 mahasiswa fakultas pertanian di banyak perguruan tinggi, antara lain, di Universitas Lampung (Unila), Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Nusa Nipa NTT (Unipa), Universitas Riau, Universitas Jambi, serta Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) Banau Halmahera Barat

Jerry juga akan menyerahkan beasiswa serupa kepada mahasiswa Universitas Tirtayasa Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Perkebunan Jogjakarta, dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Saat ini para mahasiswa yang akan menerima beasiswa itu masih dalam proses administrasinya.

Jerry pun mengharapkan para mahasiswa pertanian yang menerima Beasiswa Kelapa dari JHL Foundation hingga lulus itu mampu memanfaatkan ilmu yang diperoleh sehingga kelak mereka terlahir sebagai ahli di bidang industri pertanian.

Pria yang kini berfokus pada agroindustri kelapa itu menuturkan industri pertanian di Indonesia memiliki potensi yang baik.