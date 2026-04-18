JPNN.com - Olahraga - All Sport

1.000 Atlet Berebut Total Hadiah Rp 200 Juta di Ajang Surabaya Domino Tournament

Sabtu, 18 April 2026 – 15:35 WIB
Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) mengelar Surabaya Domino Tournament 2026 di Grand City Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4).

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) mengelar Surabaya Domino Tournament 2026 di Grand City Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur pada 18–19 April 2026.

Turnamen skala nasional itu merupakan hasil kolaborasi apik antara PB PORDI, PORDI Jatim, KONI Jatim, Pemprov Jatim, serta Pemerintah Kota Surabaya. 

Tak tanggung-tanggung, dukungan penuh juga datang dari sponsor utama, Higgs Games Island (HGI).

Sebanyak 512 pasangan atau sekitar 1.000 pemain dari 17 provinsi di Indonesia memadati lokasi pertandingan.

Hal itu mencerminkan lonjakan popularitas domino sebagai mind sport atau olahraga pikiran di tanah air.

Ketua Pengprov PORDI Jawa Timur, M Alyas, mengungkapkan bahwa masifnya jumlah peserta memberikan dampak instan pada sektor ekonomi lokal, khususnya perhotelan.

"Yang hadir ini mewakili 17 provinsi dan insyaAllah penginapan di sekitar lokasi penyelenggaraan telah terisi maksimal. Hari ini ada 512 pasang atau kurang lebih 1.000 orang berkumpul di Surabaya."

"Semoga ini menjadi motivasi kami untuk lebih memasyarakatkan domino sebagai olahraga," ujar M Alyas saat pembukaan acara, Sabtu (18/4).

TAGS   atlet domino  Surabaya Domino Tournament  Persatuan Olahraga Domino Indonesia  Pordi 

