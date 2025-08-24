Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

1.000 Peserta CFD Ikuti Mawlid Funwalk, Menag Ajak Warga Menjaga Toleransi

Minggu, 24 Agustus 2025 – 22:43 WIB
1.000 Peserta CFD Ikuti Mawlid Funwalk, Menag Ajak Warga Menjaga Toleransi - JPNN.COM
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka rangkaian Blissful Mawlid 1447 Hijriah yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag). Foto: dok Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.000 peserta mengikuti car free day (CFD) Mawlid Funwalk di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (24/8).

Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Blissful Mawlid 1447 Hijriah yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melepas peserta dari Kantor Kemenag pada pukul 07.00 WIB.

Baca Juga:

Jalur funwalk dimulai dari Gedung Kemenag, melewati Bundaran Patung Kuda dan Bundaran HI, lalu kembali ke titik awal.

Peserta berasal dari berbagai unsur, seperti pegawai Bimas Islam, organisasi masyarakat Islam, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI), Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), majelis taklim, penyuluh pamong budaya, hingga masyarakat umum.

Turut hadir, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, staf khusus Menag, pejabat eselon I-III, serta jajaran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag.

Baca Juga:

Acara yang dipandu Gilang Dirga dan dimeriahkan penampilan Band Kotak itu juga dibarengi dengan peluncuran logo dan program Blissful Mawlid 1447 H.

Menag mengungkapkan maulid merupakan momentum istimewa karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam semesta.

Menag mengungkapkan maulid merupakan momentum istimewa karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Maulid Nabi  Menag  Kemenag  Toleransi beragama 
BERITA MAULID NABI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp