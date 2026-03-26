1024 Umumkan Serial Konser deepcuts //, Hadirkan Sisi Jarang Terlihat dari Hindia & Blue Valley Radio

jpnn.com, JAKARTA - 1024, perusahaan kreatif manajemen asal Jakarta, mengumumkan peluncuran serial konser terbaru yang bertitel 'deepcuts //'.

Dikenal sebagai manajemen yang menaungi Hindia, 1024 akan menghadirkan edisi perdana deepcuts dengan menampilkan Hindia & Blue Valley Radio di Jakarta Selatan pada 29 April 2026.

Deepcuts dirancang sebagai platform alternatif dalam lanskap pertunjukan musik, menyoroti momen-momen langka dan lebih intim antara musisi dan pendengar.

Serial tersebut bakal menyuguhkan lagu-lagu yang jarang dibawakan, format spesial, hingga kemunculan kembali musisi setelah lama tidak beredar.

Melalui inisiatif ini, 1024 bertujuan menciptakan pengalaman yang lebih personal dan emosional antara musisi dengan basis penggemar inti.

“Di tengah derasnya arus informasi dan konsumsi seperti hari ini, penggemar musik kini semakin mencari karya dan pengalaman yang memiliki ikatan emosional dengan mereka. deepcuts // hadir sebagai ruang untuk memperkuat ikatan tersebut antara musisi dan penggemar,” ungkap Pramedya Nataprawira, creative director dari 1024, Kamis (26/3).

Baca Juga: Seringai Beri Bocoran Menjelang Rilis Album Baru

Pada edisi perdana, Hindia & Blue Valley Radio akan membawakan sejumlah lagu yang jarang ditampilkan dari dua album dan satu mixtape; Menari dengan Bayangan, Lagipula Hidup Akan Berakhir, dan Doves, ’25 on Blank Canvas.

Berbeda dengan pertunjukan reguler, elemen visual dan tata cahaya akan direduksi secara sengaja untuk memberikan ruang bagi audiens dapat menikmati musik secara lebih utuh dan mendalam.