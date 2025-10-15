1.058 Praja Pratama IPDN Angkatan XXXVI Dikukuhkan, Ada Pesan Khusus Wamendagri

jpnn.com, JATINANGOR - Sebanyak 1.058 putra-putri bangsa terpilih yang telah berhasil bersaing dengan 31.321 pendaftar IPDN kini resmi dilantik menjadi Praja Pratama IPDN Angkatan XXXVI Tahun 2025.

Upacara pengukuhan praja pratama ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus.

Praja Pratama yang dikukuhkan tahun ini terdiri atas 745 putra dan 313 putri. Wamendagri dalam sambutannya kembali mengingatkan dan menegaskan kepada praja pratama untuk menolak dan menjauhi tindakan kekerasan.

“Tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan," ujarnya, Rabu (15/10).

Selain larangan tindakan kekerasan, Wamendagri juga menekankan terkait semangat kebersamaan, gotong royong dan toleransi, IPDN diminta meningkatkan penguasaan teknologi informasi, penguasaan bahasa asing dan fokus untuk meraih program studi lanjutan ke luar negeri melalui jalur LPDP.

Praja pratama Angkatan XXXVI yang diberi nama “Harsha Ksatrya” atau ksatria yang gembira atau pelindung kebahagiaan ini sebelumnya telah mengikuti tahapan awal pembinaan.

Menurut Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi., M.Si setelah lolos seleksi, mereka langsung melaksanakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Dan Budaya Akademik (PKKBA) dan Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Praja (DIKSARMENDISPRA) sebagai pemahaman awal kehidupan kampus dan pembentukan mental, sikap dan kepribadian praja.

“Nantinya adik-adik praja ini akan memulai awal perkuliahan tanggal 20 Oktober 2025 dan di sini lah nantinya akan kami bentuk dan bekali mereka dengan nilai-nilai Asthabrata yang menjadi dasar dan semangat pengabdian pamong praja," pungkasnya. (esy/jpnn)