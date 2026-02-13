107 Ribu Tiket Ludes, KA Kahuripan Paling Diburu Pemudik

jpnn.com - BANDUNG - Tiket Kereta Api (KA) Kahuripan untuk keberangkatan mudik Lebaran pada 17, 18, dan 19 Maret 2026 habis terjual.

Tanggal tersebut menjadi pilihan kebanyakan dari para calon penumpang untuk melakukan perjalanan mudik.

Manager Humasda KAI Daop 2 Kuswardojo mengatakan pihaknya telah menyediakan sebanyak 345.840 tempat duduk untuk masa angkutan Lebaran 2026.

Kereta api yang disediakan jumlahnya ada 28 keberangkatan, terdiri dari 24 KA reguler dan empat tambahan.

"Jadi, ada 24 perjalanan kereta api reguler dan empat perjalanan kereta api tambahan yang sudah kami rilis sejak tanggal 11. Nah, kami telah menyiapkan sebanyak 345.840 tempat duduk untuk masa angkutan Lebaran tahun ini," kata Kuswardojo, di Bandung, Jumat (13/2).

Dia mengatakan, mayoritas calon penumpang berangkat dari Stasiun Kiaracondong Bandung menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, ratusan ribu tiket keberangkatan telah terjual.

"Sampai dengan saat ini yang sudah terjual lebih kurang ada 107.700 lebih yang sudah terjual. Kami sudah menjual ada empat kereta api tambahan Lebaran. Ada dua kereta api Lodaya dari Bandung menuju Solo Balapan, ada satu kereta ekonomi Kutojaya tambahan dari Kiaracondong menuju Kutoarjo, dan ada satu lagi kereta ekonomi tambahan dari Kiaracondong menuju Surabaya," tuturnya.

Sementara itu, kereta api yang menjadi favorit para calon penumpang, kata dia, adalah KA Kahuripan yang berangkat dari Stasiun Kiaracondong menuju Blitar.