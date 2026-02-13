Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

107 Ribu Tiket Ludes, KA Kahuripan Paling Diburu Pemudik

Jumat, 13 Februari 2026 – 13:11 WIB
107 Ribu Tiket Ludes, KA Kahuripan Paling Diburu Pemudik - JPNN.COM
Kepadatan penumpang kereta api di Stasiun Bandung. Foto: doc. Humas KAI Daop 2 Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Tiket Kereta Api (KA) Kahuripan untuk keberangkatan mudik Lebaran pada 17, 18, dan 19 Maret 2026 habis terjual.

Tanggal tersebut menjadi pilihan kebanyakan dari para calon penumpang untuk melakukan perjalanan mudik.

Manager Humasda KAI Daop 2 Kuswardojo mengatakan pihaknya telah menyediakan sebanyak 345.840 tempat duduk untuk masa angkutan Lebaran 2026.

Baca Juga:

Kereta api yang disediakan jumlahnya ada 28 keberangkatan, terdiri dari 24 KA reguler dan empat tambahan.

"Jadi, ada 24 perjalanan kereta api reguler dan empat perjalanan kereta api tambahan yang sudah kami rilis sejak tanggal 11. Nah, kami telah menyiapkan sebanyak 345.840 tempat duduk untuk masa angkutan Lebaran tahun ini," kata Kuswardojo, di Bandung, Jumat (13/2).

Dia mengatakan, mayoritas calon penumpang berangkat dari Stasiun Kiaracondong Bandung menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini, ratusan ribu tiket keberangkatan telah terjual.

Baca Juga:

"Sampai dengan saat ini yang sudah terjual lebih kurang ada 107.700 lebih yang sudah terjual. Kami sudah menjual ada empat kereta api tambahan Lebaran. Ada dua kereta api Lodaya dari Bandung menuju Solo Balapan, ada satu kereta ekonomi Kutojaya tambahan dari Kiaracondong menuju Kutoarjo, dan ada satu lagi kereta ekonomi tambahan dari Kiaracondong menuju Surabaya," tuturnya.

Sementara itu, kereta api yang menjadi favorit para calon penumpang, kata dia, adalah KA Kahuripan yang berangkat dari Stasiun Kiaracondong menuju Blitar.

Tiket KA Kahuripan 17 - 19 Maret 2026 terjual menjelang Lebaran. Okupansi tembus 180 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tiket Kereta Api  tiket KA Kahuripan  tiket  Tiket Mudik  Lebaran 
BERITA TIKET KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp