Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

11 ABK Kepri Jadi Tersangka Penyelundupan Pasir Timah Babel ke Malaysia

Minggu, 01 Februari 2026 – 07:15 WIB
11 ABK Kepri Jadi Tersangka Penyelundupan Pasir Timah Babel ke Malaysia - JPNN.COM
Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moch Irhamni memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Kepri, Batam, Kamis (29/1/2026). ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com - Sebanyak 11 anak buah kapal (ABK) asal Kepulauan Riau (Kepri) yang dideportasi dari Malaysia ditetapkan polisi sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan pasir timah 7,5 ton asal Bangka Belitung.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moch. Irhamni mengatakan para ABK ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Kepri.

"Sudah ditetapkan tersangka," kata Irhamni dikonfirmasi di Batam, Sabtu (31/1/2026).

Baca Juga:

Para tersangka diduga melanggar aturan terkait pertambangan.

Namun, dia belum menjawab apakah para tersangka langsung ditahan atau tidak.

Hingga Jumat (30/1) para ABK masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Kepri.

Baca Juga:

Kasus penyelundupan pasir timah dari Bangka Belitung ke Malaysia sebanyak 7,5 ton tersebut diselidiki tim gabungan dari Dittipidter Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Kepri.

Para tersangka merupakan warga Pulau Belakangpadang, Kota Batam, masih satu kerabat.

Polisi menetapkan 11 ABK asal Batam, Kepri sebagai tersangka penyelundupan pasir timah Bangka Belitung ke Malaysia. Begini kasusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyelundupan  Pasir Timah  Abk  Kepri  Bareskrim Polri  Polda Kepri  Tersangka  Malaysia 
BERITA PENYELUNDUPAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp