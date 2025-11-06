Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

11 Daerah ini Berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi

Kamis, 06 November 2025 – 19:25 WIB
11 Daerah ini Berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi - JPNN.COM
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 11 kabupaten di Sumatera Selatan berstatus siaga bencana hidrometeorologi, ini menyusul meningkatnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.

Adapun 11 Kabupaten yang berstatus siaga bencana yakni, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Banyuasin (Muba), serta Kota Prabumulih dan Banyuasin.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman menyebut penetapan status siaga tersebut didasarkan pada kondisi geografis dan riwayat kejadian bencana di sejumlah daerah.

Baca Juga:

“Sebanyak 11 wilayah menjadi perhatian karena memiliki potensi banjir, longsor, dan angin kencang yang meningkat saat musim hujan,” sebut Sudirman, Kamis (6/11).

Menurut Sudirman, wilayah yang berada pada bantaran sungai besar lebih rentan terdampak banjir, sedangkan daerah dengan kontur berbukit memiliki risiko longsor terutama ketika intensitas hujan meningkat.

“Tiap musim hujan, wilayah-wilayah ini selalu mendapatkan atensi khusus karena catatan kejadian bencananya cukup tinggi,” ungkap Sudirman.

Baca Juga:

Kata Sudirman, BPBD Sumsel telah mengintensifkan program mitigasi, termasuk edukasi kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi evakuasi, serta pemantauan curah hujan berbasis aplikasi. 

Selain itu, koordinasi antarinstansi dilakukan untuk memastikan sistem peringatan dini dan infrastruktur pengendali banjir tetap berfungsi.

BPBD Sumatera Selatan menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di 11 Kabupaten di Sumsel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   siaga bencana  BPBD Sumsel  Bencana Hidrometeorologi   Sumatera Selatan 
BERITA SIAGA BENCANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp