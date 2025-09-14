11 dari 16 Finalis Hong Kong Open 2025 Orang China

Minggu, 14 September 2025 – 07:56 WIB

jpnn.com - HONG KONG - China menguasai tempat di final Hong Kong Open 2025 Super 500.

Dari 16 finalis (tunggal/ganda), sebelas di antaranya ialah orang China.

Negeri Tirai Bambu itu sudah memastikan dua gelar karena mempertemukan duta-dutanya di final, yakni di nomor tunggal putri dan ganda campuran.

Di nomor tunggal putri: Wang Zhi Yi vs Han Yue.

Pada sektor ganda campuran: Guo Xin Wa/Chen Fang Hui vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

India dan Jepang jadi 'penantang' China di ajang yang tak banyak diikuti pemain top dunia ini.