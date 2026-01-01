11 Makanan Kaya Kalium yang Wajib Anda Konsumsi

Senin, 12 Januari 2026 – 03:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KALIUM merupakan salah satu mineral yang penting bagi tubuh.

Tahukah Anda apa yang terjadi pada tubuh saat kadar kalium rendah?

Tekanan darah Anda bisa tidak teratur, memengaruhi tulang dan otot, ginjal, sistem saraf, dan banyak lagi.

Studi European Heart Journal menemukan bahwa wanita dengan pola makan kaya kalium sebenarnya bisa mengurangi efek negatif konsumsi garam terhadap tekanan darah.

Itu adalah temuan yang menarik mengingat banyaknya makanan olahan yang kita konsumsi saat ini.

"Kalium membantu tubuh mengeluarkan lebih banyak natrium dalam urin,"kata Profesor Liffert Vogt dari Amsterdam University Medical Centers, Belanda.

Baca Juga: 3 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik

"Dalam penelitian kami, asupan kalium dikaitkan dengan peningkatan kesehatan terbesar pada wanita," jelas Vogt.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalium membantu menjaga kesehatan jantung, tetapi wanita mendapat manfaat lebih banyak daripada pria.