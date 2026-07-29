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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

11 Manfaat Buah Bit, Baik untuk Penderita Diabetes

Rabu, 29 Juli 2026 – 06:03 WIB
11 Manfaat Buah Bit, Baik untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Buah bit. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - BUAH bit merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Buah bit, dengan warna cerah dan rasa tanahnya, adalah makanan yang memikat mata dan indra perasa.

Warna merah tua pekatnya menambah semburat warna pada hidangan apa pun.

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Sementara rasa tanahnya yang khas menawarkan pengalaman kuliner yang unik.

Baik dipanggang, diasamkan, atau diparut mentah, manfaat bit di dapur tak terbatas.

Selain daya tarik estetikanya, bit menawarkan segudang manfaat kesehatan, menjadikannya makanan unggulan yang layak untuk Anda nikmati.

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Dari kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular hingga kandungan nutrisinya yang tinggi, bit adalah makanan sehat yang lezat dan bergizi.

Jika Anda mencari sesuatu yang rendah kalori, tetapi tinggi nutrisi, tak perlu mencari yang lain selain bit.

Ada beberapa manfaat buah bit yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah baik untuk hati.

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TAGS   buah bit  manfaat buah bit  rendah kalori  Antioksidan 
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