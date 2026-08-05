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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

11 Manfaat Jus Tomat, Bikin Berat Badan Ambyar

Rabu, 05 Agustus 2026 – 05:34 WIB
11 Manfaat Jus Tomat, Bikin Berat Badan Ambyar - JPNN.COM
Tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka tomat? Tomat merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi tomat begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Jus tomat memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa dan sering dianggap sebagai 'Sumber Nutrisi'.

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Setelah berjalan jauh atau berolahraga intens, kita semua membutuhkan bahan bakar untuk menyegarkan diri dan memulihkan energi.

Jadi, apa yang lebih baik dari segelas jus tomat? Tomat segar dan bergizi, seperti bahan salad yang tepat yang telah kita gunakan selama bertahun-tahun. Tomat juga sangat cocok sebagai bahan saus.

Kita semua menyukai saus tomat, tetapi pernahkah Anda memikirkan betapa buah sayuran yang lezat ini membantu kita mempertahankan energi?

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Tomat bisa disebut sebagai minuman energi yang tidak hanya memberikan vitalitas, tetapi juga kaya akan antioksidan, nutrisi, dan vitamin esensial yang bisa membantu memulai hari.

Nama ilmiah tomat adalah Solanum lycopersicum, dan termasuk dalam famili Solanaceae.

Ada beberapa manfaat jus tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah menurunkan risiko penyakit jantung.

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TAGS   manfaat jus tomat  jus tomat  Berat Badan  Stres 
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