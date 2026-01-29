Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

11 Manfaat Minum Air Lemon Setiap Pagi, Baik untuk Jantung

Kamis, 29 Januari 2026 – 03:37 WIB
11 Manfaat Minum Air Lemon Setiap Pagi, Baik untuk Jantung - JPNN.COM
Ilustrasi air lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Air lemon, dengan sedikit madu, merupakan makanan pokok bagi banyak orang.

Itu karena air lemon telah lama dipuji sebagai ramuan sederhana yang ampuh untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, terutama bila dikonsumsi di pagi hari.

Dikemas dengan vitamin C, antioksidan, dan rasa segar, minuman yang mengandung jeruk ini menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan hidrasi

Hidrasi yang tepat sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan.

Air lemon menyediakan cara yang lezat untuk meningkatkan asupan air harian Anda.

Tetap terhidrasi membantu pencernaan, mendukung kesehatan kulit, dan membantu tubuh Anda berfungsi secara optimal.

Ada beberapa manfaat minum air lemon yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya bisa membantu mengurangi stres.

