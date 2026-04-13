11 Manfaat Minyak Zaitun, Baik untuk Kesehatan Jantung

Senin, 13 April 2026 – 05:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minyak zaitun dipercaya sebagai salah satu minyak yang paling berkhasiat bagi kesehatan.

Dikenal karena rasa dan aromanya yang kaya, minyak zaitun berasal dari perasan buah zaitun, sebuah proses yang mempertahankan kebaikan alami dan potensi nutrisinya.

Minyak zaitun mengandung lemak tak jenuh tunggal, vitamin E dan K, dan antioksidan kuat seperti polifenol.

Minyak zaitun tidak hanya meningkatkan rasa makanan, tetapi juga meningkatkan kesehatan jantung, melawan peradangan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Minyak zaitun bisa digunakan dalam beberapa cara, seperti menyiramkannya di atas salad atau menumis sayuran, untuk meningkatkan rasa dan nutrisinya.

Dengan begitu banyak manfaat minyak zaitun, sangat penting untuk menambahkannya ke dalam makanan sehat.

Manfaat kesehatan minyak zaitun juga termasuk menurunkan risiko penyakit jantung, menurut sebuah studi tahun 2020.