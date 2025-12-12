11 Mayat Ditemukan Mengapung di Perairan Rohil, Baru Dua yang Teridentifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Warga di Perairan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, digemparkan dengan penemuan 11 jenazah yang mengapung di laut lepas dalam beberapa hari terakhir.

Dari jumlah tersebut baru dua jenazah yang dapat diidentifikasi sebagai warga asal Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Kasat Polairud Polres Rohil AKP Charisma Fajar Angkasa Putra mengatakan dua korban yang telah teridentifikasi masing-masing bernama Andri Manik (40) dan Darwis (47).

Kedua jenazah tersebut telah dijemput oleh pihak keluarga.

“Dua jenazah sudah teridentifikasi dan langsung dibawa oleh keluarga. Sementara sembilan lainnya hingga kini belum diketahui identitasnya,” ujar AKP Charisma, Jumat (12/12).

AKP Charisma menjelaskan titik penemuan seluruh jenazah berada di wilayah laut lepas atau jalur tanker, yang merupakan jalur pelayaran strategis dan berbatasan langsung dengan perairan Sumatera Utara.

Kondisi tersebut menguatkan dugaan bahwa para korban berasal dari wilayah Sumut.

Namun, proses identifikasi terhadap sembilan jenazah lainnya mengalami kendala.