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11 Ribu Peserta Siap Ramaikan AirAsia Hyrox Jakarta, Ion Water Beri Dukungan

Senin, 08 Juni 2026 – 17:17 WIB
11 Ribu Peserta Siap Ramaikan AirAsia Hyrox Jakarta, Ion Water Beri Dukungan - JPNN.COM
Pengenalan Hyrox dalam konferensi pers AirAsia Hyrox Jakarta di Jakarta. Foto: Tim AirAsia Hyrox Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Amerta Indah Otsuka melalui merek Ion Water mengumumkan kolaborasi mendukung kompetisi AirAsia Hyrox Jakarta yang digelar di Nusantara International Convention Center, Pantai Indah Kapuk 2 pada 27-28 Juni 2026 .

Melalui kemitraan ini, perusahaan tidak hanya fokus pada penyediaan produk hidrasi, namun juga menyasar pembangunan ekosistem industri kebugaran berkelanjutan.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, Sri Wahyuni menyoroti potensi besar sektor sport tourism melalui perhelatan AirAsia Hyrox Jakarta.

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Dia mengapresiasi keterlibatan pihak swasta dalam menjembatani kebutuhan ekosistem kesehatan.

Kegiatan berskala global tersebut diproyeksikan mampu mendatangkan sekitar 4.000 wisatawan mancanegara, yang dinilai menjadi peluang strategis bagi perekonomian nasional.

"Dari sisi ekonomi dan pariwisata, kegiatan sport tourism seperti ini diproyeksikan mampu mendatangkan sekitar 4.000 orang dari mancanegara," ungkap Sri Wahyuni di Cilandak, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winawati menjelaskan dukungan perhelatan tersebut realisasi dari filosofi bisnis perusahaan 'Otsuka-people creating new products for better health worldwide'.

Dukungan yang diberikan dilakukan secara holistik, mulai dari penyediaan produk hingga keterlibatan dalam persiapan para atlet.

Ion Water mendukung kompetisi AirAsia Hyrox Jakarta yang digelar di Nusantara International Convention Center, Pantai Indah Kapuk 2 ini, 27–28 Juni 2026 .

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TAGS   Ion Water  AirAsia Hyrox Jakarta  Nice PIK2  PIK2 

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