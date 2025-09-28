Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

11 Skenario Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 Hari Ini

Minggu, 28 September 2025 – 10:45 WIB
Marc Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - MOTEGI - Buat pendukung fanatiknya Marc Marquez, bersiaplah. Pembalap kesayangan Anda akan menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 paling cepat Minggu (28/9) siang WIB ini.

Jika tak ada kecelakaan atau insiden besar, Marc Marquez akan dikukuhkan sebagai jawara musim ini setelah race/grand prix MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi siang nanti.

Pesaing terdekat Marc di klasemen MotoGP 2025, adiknya, Alex Marquez, berjarak 191 poin (521-330).

Cek di bawah ini, perhitungan atau utak-atik kemungkinan Marc Marquez (93) mengubur mimpi Alex Marquez (73) menjadi juara dunia tahun ini.

Marc Marquez akan start dari posisi ketiga, berada satu baris dengan Francesco Bagnaia dan Joan Mir, sedangkan Alex dari urutan ke-8. (mgp/jpnn)

MotoGP Jepang 2025
Jumat (26/9)
08.45-09.30 WIB: Free Practice 1 (Francesco Bagnaia)
13.00-14.00 WIB: Practice (Marco Bezzecchi)
Sabtu (27/9)
08.10-08.40 WIB: Free Practice 2 (Pedro Acosta) 08.50-09.05 WIB: Qualifying 1 (Franco Morbidelli, Alex Marquez)
09.15-09.30 WIB: Qualifying 2 (Francesco Bagnaia, Joan Mir, Marc Marquez)
13.00 WIB: Sprint 12 Laps (Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Pedro Acosta)
Minggu (28/9)
07.40-07.50 WIB: Warm Up (Marc Marquez)
12.00 WIB: Grand Prix 24 Laps

Awak MotoGP merilis utak-atik penghitungan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 hari ini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Jepang  MotoGP  Alex Marquez  Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 
