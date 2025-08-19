Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

11 Tahun Hilang, Persijap Kembali dengan Badai Kartu Kuning dan Tumbangkan Persib

Selasa, 19 Agustus 2025 – 06:02 WIB
11 Tahun Hilang, Persijap Kembali dengan Badai Kartu Kuning dan Tumbangkan Persib - JPNN.COM
Duel Persijap Jepara (jersei merah) vs Persib Bandung (jersei biru-putih) pada pekan kedua BRI Super League 2025/26. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com - Persijap Jepara tampil mengejutkan saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Laskar Kalinyamat —julukan Persijap— menang dramatis 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025).

Gol Persijap dicetak oleh Carlos Franca menit ke-68 dan Sudi Abdallah pada masa injury time (90+4’). Adapun satu-satunya gol balasan Persib lahir melalui penalti Uilliam Barros (90+2').

Baca Juga:

Banjir Kartu Kuning untuk Pemain Persijap

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui dirinya memang menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil agresif menghadapi Persib. Tak heran, pertandingan ini diwarnai banjir kartu kuning.

Tercatat, empat kartu kuning diberikan wasit untuk pemain Persijap. Secara keseluruhan, mereka sudah mengoleksi 10 kartu kuning, hanya dari dua laga awal BRI Liga 1 musim ini.

"Tentu saja, terlalu banyak kartu. Namun, menurut saya dengan tim yang kami miliki, kami harus berjuang."

Baca Juga:

"Kami harus menjadi tim yang agresif. Tentu saja, (kartu-kartu kuning itu) mungkin terlalu banyak," kata Lemos.

Kejutan dari Persijap

Hasil ini terbilang mengejutkan karena Persib merupakan juara bertahan sekaligus pemegang rekor back to back champions

Persijap Jepara tampil mengejutkan saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persijap  Persib  Persijap Jepara  Persijap vs Persib  Super League 
BERITA PERSIJAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp