11 Universitas Pemenang TOP Pertamuda 2021-2024 Diapresiasi Pertamina, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina memberikan apresiasi '5 Years of Impact Award' kepada 11 perguruan tinggi pemenang TOP Pertamuda Tahun 2021-2024 dalam peluncuran program Pertamina Goes To Campus (PGTC) 2025 di Grha Pertamina pada Kamis (10/7).

Pertamuda adalah kompetisi ide bisnis untuk mahasiswa yang diadakan Pertamina bertujuan memperluas implementasi SDGs (Sustainable Development Goals) dan inovasi pada sektor energi, mendorong perusahaan rintisan di Indonesia untuk meningkatkan dan memberikan peluang bagi Startup untuk bertemu dengan akses permodalan.

Kegiatan ini terbuka bagi seluruh mahasiswa aktif perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Apresiasi diberikan kepada Perguruan Tinggi ITB (Institut Teknologi Bandung), ?ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), IPB (Institut Pertanian Bogor), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Brawijaya, ???Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia,?? Universitas Airlangga,?? Universitas Sebelas Maret, UGM ?(Universitas Gadjah Mada), dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

5 Years of Impact Award adalah bagian dari kegiatan Special Edition Pertamuda Seed and Scale 2025.

Pada pelaksanaan kelima kalinya, PT Pertamina (Persero) memberikan apresiasi khusus kepada 11 kampus asal TOP Pertamuda 2021 -2024 karena telah konsisten, berkontribusi dan mendorong lahirnya mahasiswa yang menjadi TOP 3 Pertamuda.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengajak seluruh komponen akademisi yang merupakan partner Pertamina di kampus serta para mahasiswa-mahasiswi, untuk bersemangat membangun solusi bagi masa depan energi Indonesia.

"Mudah-mudahan pada saatnya nanti akan tercipta talenta di bidang energi, yang akan meneruskan perjuangan kami dalam aspek leadership energi di tanah air,” ujar Oki.