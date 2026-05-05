115 Barang Bawaan Penumpang Tertinggal saat Kecelakaan Kereta di Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur terdapat barang bawaan pelanggan yang tertinggal.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan tercatat 115 barang bawaan yang pelanggan yang tertinggal saat kejadian.

"Hingga 4 Mei 2026 pukul 08.00 WIB, tercatat sebanyak 115 barang ditemukan," kata Anne di Jakarta, Senin (4/5).

Anne mengaku dari jumlah tersebut, 61 barang telah dikembalikan kepada pemilik, sementara 54 barang masih menunggu pengambilan.

Seluruh barang telah diamankan dan didata melalui layanan Lost and Found di Stasiun Bekasi Timur.

KAI mengimbau pelanggan, keluarga, maupun kerabat yang merasa kehilangan barang agar segera mendatangi posko untuk proses verifikasi dan pengambilan.

“KAI menjamin setiap barang diproses melalui verifikasi yang cermat agar dapat kembali kepada pemilik yang berhak. Kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan,” tambah Anne.

Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur tetap dibuka hingga 11 Mei 2026 sebagai pusat layanan pendampingan, mencakup informasi, koordinasi administrasi, layanan lanjutan, hingga dukungan psikologis.