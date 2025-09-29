12 Bulan Mengabdi, Verrell Bramasta Catatkan Pencapaian dari Pendidikan Hingga Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Tepat satu tahun menjabat sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta mencatat berbagai pencapaian penting. Politisi muda Fraksi PAN itu menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Sejak awal masa jabatan, Verrell fokus pada isu kesejahteraan guru honorer dan dosen. Da memperjuangkan kenaikan tunjangan guru honorer yang akhirnya direalisasikan pemerintah, sekaligus menyoroti tunjangan profesi dosen yang belum cair sejak 2020.

“Alhamdulillah, perjuangan kita membuahkan hasil untuk guru honorer. Namun, masih ada dosen yang belum menerima tunjangan sejak 2020. Saya berdiri bersama mereka,” ujar Verrell, dalam keterangannya, Senin (29/9).

Isu pendidikan juga terlihat dalam advokasinya terhadap penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) Batch 4. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan mahasiswa penerima BIM terlantar akibat kendala birokrasi.

Dalam bidang olahraga, Verrell menyoroti nasib atlet SEA Games dan Paralympic yang masih menghadapi keterlambatan gaji dan janji pengangkatan ASN. Dia juga menegaskan komitmennya memperjuangkan fasilitas layak bagi atlet.

Selain itu, Verrell mendukung kebijakan naturalisasi pemain sepak bola untuk meningkatkan daya saing Timnas Indonesia. Namun, dia menekankan pembinaan atlet lokal tetap harus menjadi prioritas. “Naturalisasi harus menjadi strategi tambahan, bukan jalan pintas,” ucapnya.

Komitmennya juga terlihat pada cabang olahraga non-olimpiade. Dia menegaskan semua atlet, termasuk kickboxing, berhak mendapat dukungan negara. “Mereka juga mengharumkan nama bangsa,” tegasnya.

Tak hanya olahraga, Verrell turut memberi perhatian pada riset dan inovasi. Ia mendorong BRIN agar Indonesia bisa menembus 50 besar Global Innovation Index pada 2029 dengan penguatan riset dan kecerdasan buatan.