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12 Desainer Finalis IYFDC Bakal Unjuk Koleksi di BTN Indonesia Fashion Week 2026

Sabtu, 06 Juni 2026 – 16:12 WIB
12 Desainer Finalis IYFDC Bakal Unjuk Koleksi di BTN Indonesia Fashion Week 2026 - JPNN.COM
Semifinal Indonesia Young Fashion Designer Competition (IYFDC) 2026. Foto: Tim Indonesia Young Fashion Designer Competition (IYFDC) 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi desain mode, Indonesia Young Fashion Designer Competition (IYFDC) 2026 telah merampungkan tahap semifinal.

Sebanyak 12 desainer muda terbaik telah ditetapkan untuk melaju ke babak final.

Para finalis terpilih ini nantinya akan menampilkan koleksi busana mereka di panggung utama perhelatan BTN Indonesia Fashion Week 2026.

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Tahap semifinal kompetisi ini sebelumnya berlangsung pada 3 Juni 2026 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta.

Sebanyak 50 semifinalis turut berpartisipasi dalam tahap penjurian tersebut setelah melalui proses seleksi ketat.

Sebelumnya, mereka telah berhasil lolos dari penyaringan awal yang menjaring lebih dari 200 sketsa desain dari berbagai penjuru Nusantara.

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IYFDC sendiri merupakan program pembinaan desainer muda yang menjadi bagian dari rangkaian BTN Indonesia Fashion Week 2026.

Acara puncak tersebut dijadwalkan akan diselenggarakan pada 29 Juli–2 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

12 desainer muda peserta kompetisi IYFDC akan unjuk koleksi di BTN Indonesia Fashion Week 2026.

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TAGS   desainer  BTN Indonesia Fashion Week 2026  kompetisi IYFDC  IYFDC 2026 
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