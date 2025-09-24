12 Makanan dengan Kandungan Air yang Tinggi

Rabu, 24 September 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SAAT merasa haus, kita tentu saja segera minum segelas air untuk meredakannya.

Meski cuaca tidak menentu, Anda tetap harus rutin minum air agar tubuh tetap menjalankan fungsinya dengan normal.

Anda perlu terus memantau asupan cairan untuk menunjang kesehatan kulit dan mencegah dehidrasi yang bisa menyebabkan kelelahan, serta suasana hati yang buruk.

Baca Juga: 3 Makanan Ini Bikin Haid Makin Lancar

Menyimpan botol air di dekat Anda adalah cara yang baik untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kamu perlu minum.

Selain air putih, konsumsilah makanan yang menghidrasi di musim dingin.

Selain mentimun, Anda juga bisa mengonsumsi lobak, seledri, jeruk, dan grapefruit.

Baca Juga: 5 Makanan Super untuk Penderita Diabetes

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jeruk

Tingginya kandungan air dan vitamin C, jeruk meningkatkan hidrasi dan kekebalan.