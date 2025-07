12 Manfaat Minyak Zaitun, Bikin Jantung Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun merupakan salah satu herbal populer yang terkenal akan manfaatnya untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Dikenal karena rasa dan aromanya yang kaya, minyak zaitun berasal dari perasan buah zaitun, sebuah proses yang mempertahankan kebaikan alami dan potensi nutrisinya.

Minyak zaitun mengandung lemak tak jenuh tunggal, vitamin E dan K, dan antioksidan kuat seperti polifenol.

Minyak zaitun tidak hanya meningkatkan rasa makanan, tetapi juga meningkatkan kesehatan jantung, melawan peradangan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Minyak zaitun bisa digunakan dalam beberapa cara, seperti menyiramkannya di atas salad atau menumis sayuran, untuk meningkatkan rasa dan nutrisi.

Dengan begitu banyak manfaat minyak zaitun, sangat penting untuk menambahkannya ke dalam makanan sehat.

Manfaat kesehatan minyak zaitun juga termasuk menurunkan risiko penyakit jantung, menurut sebuah studi tahun 2020.

Selain itu, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American College of Cardiology menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi lebih dari setengah sendok makan minyak zaitun setiap hari memiliki tingkat kematian dini yang lebih rendah akibat penyakit kardiovaskular, Alzheimer, dan penyebab lainnya dibandingkan dengan mereka yang jarang atau tidak pernah mengonsumsi minyak zaitun.