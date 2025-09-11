Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

120 Instansi Terima Penghargaan UPZ Award 2025

Kamis, 11 September 2025 – 17:22 WIB
120 Instansi Terima Penghargaan UPZ Award 2025 - JPNN.COM
Sebanyak 120 instansi terima penghargaan UPZ Award 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 120 instansi, mulai dari kementerian, lembaga negara, BUMNj hingga BUMS, menerima penghargaan dalam ajang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Award 2025.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja UPZ tingkat nasional 2025 yang digelar di Bogor, Rabu (10/9) malam.

Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh instansi penerima penghargaan.

Baca Juga:

Dia menilai kontribusi yang diberikan telah mendorong peningkatan kesejahteraan umat melalui zakat.

“Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh instansi atas langkah konkret dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan zakat secara nasional,” ujar Mahdum.

Dia menjelaskan, UPZ Award 2025 diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan bagi para penggerak zakat yang memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan layanan.

Baca Juga:

Menurutnya, keberadaan UPZ sangat vital untuk memastikan zakat dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai strategi nasional.

Mahdum menambahkan, penghargaan ini diharapkan mampu memotivasi UPZ di seluruh Indonesia agar makin kompeten dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebanyak 120 instansi, mulai dari kementerian, lembaga negara, BUMN hingga BUMS, menerima penghargaan dalam ajang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Award 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Instansi  BUMN  Penghargaan  UPZ Award 2025 
BERITA INSTANSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp