JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

1.200 Personel Gabungan Jaga Laga Big Match Persib vs Malut United, Ada Larangan Buat Bobotoh

Jumat, 06 Februari 2026 – 10:43 WIB
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung mengerahkan 1.200 personel gabungan untuk mengamankan laga big match antara Persib Bandung melawan Malut United, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (6/2/2026).

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan jajarannya akan berupaya menjaga jalannya pertandingan berjalan lancar dan aman.

Pihaknya juga telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan instansi terkait soal pengamanan.

"Kemarin kami telah melaksanakan rakor, saya harapkan kegiatan pertandingan bola nanti malam sama seperti yang kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan aman," kata Budi di Taman Lalulintas, Kota Bandung.

Perwira Menengah Polri itu menyampaikan sejumlah skema telah disiapkan, dimulai dari area luar hingga dalam stadion.

Polisi juga tetap menetapkan aturan sejumlah barang yang dilarang dibawa masuk ke dalam stadion. 

"Para suporter, Bobotoh jangan membawa barang terlarang baik itu flare, senjata tajam, dan lain-lain," tuturnya. 

"Kemarin sudah cukup bagus yang pertandingan terakhir itu hampir berkurang yang membawa alat-alat berbahaya. Saya harapkan untuk pertandingan ini juga berkurang," jelas dia.

Sebanyak 1.200 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan big match Persib vs Malut United di Stadion GBLA.

