Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

1.207 Penerima Bansos di Kota Bandung Dicoret Gegara Judol

Rabu, 17 September 2025 – 12:32 WIB
1.207 Penerima Bansos di Kota Bandung Dicoret Gegara Judol - JPNN.COM
Warga penerima bansos. Ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung melakukan penyisiran data ribuan warga yang menerima bantuan sosial atau menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam pengecekannya, Dinsos menemukan ada ribuan penerima bansos yang diduga terlibat judi online (judol) berdasarkan hasil pengecekan Kementerian Sosial (Kemensos) dari data yang dihimpun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan, untuk total penerima bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di wilayah Kota Bandung mencapai 15.759 KPM.

Baca Juga:

"Total yang teridentifikasi terlibat judol atas temuan PPATK 1.207 KPM. Itu hasil dari pusat dan kita harus tindaklanjuti, enggak boleh diteruskan," ungkap Yorisa, Rabu (17/9/2025).

Dari total 1.207 KPM bansos yang dihentikan tersebut, rinciannya yakni penerima program keluarga harapan (PKH) sebanyak 237 KPM, penerima program sembako 702 KPM, dan penerima program PKH Sembako 268 KPM.

"Kurang lebih mereka sudah mendapatkan bantuan (sosial), tapi terdeteksi judol akunnya. Sehingga untuk bantuannya harus ditahan atau ditutup," ujarnya.

Baca Juga:

Yorisa memastikan bahwa ribuan penerima bansos tersebut terindikasi terlibat praktik judol karena nama-namanya sudah terdeteksi oleh pemerintah pusat.

Data tersebut kemudian langsung dikirim ke Dinas Sosial Kota Bandung.

Dinsos menemukan sebanyak 1.207 keluarga penerima manfaat bansos terdeteksi terlibat judi online (judol).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bansos  judol  judi online  Bandung  Jawa Barat  KPM  Bantuan Sosial 
BERITA BANSOS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp