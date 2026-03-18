121 Ribu Tiket Whoosh Terjual di Periode Angkutan Lebaran 2026, Masih Bisa Bertambah

jpnn.com - JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat sebanyak 121 ribu tiket Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung terjual pada masa periode Angkutan Lebaran 2026, yakni 13 hingga 30 Maret 2026.

"Jadi, jatuhnya itu mulai dari tanggal 13 kemarin sampai dengan tanggal 30 (Maret). Nah, kalau kita melihat sampai dengan saat ini, tiket yang sudah terjual mulai dari 13 sampai dengan tanggal 30, itu sudah sekitar 121 ribu tiket," kata General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa kepada ANTARA saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Rabu (17/3).

Eva juga menjelaskan penjualan tiket diprediksi akan terus meningkat. Sebab, periode penjualan masih terus dibuka untuk memaksimalkan masa angkutan Lebaran. "Nah, tetapi jumlah ini pasti akan terus bertambah, karena penjualan tiket masih terus dibuka," ungkapnya.

Menurut Eva, prediksi itu dilihat dari karakteristik penumpang Whoosh yang memesan tiket keberangkatan mendekati Lebaran, yakni H-1.

"Karakteristiknya untuk penumpang Whoosh ini, mereka membeli tiket itu di momen yang sama dengan hari keberangkatan. Jadi, biasanya pada saat hari keberangkatan ini akan meningkat pesat dan kalau kita melihat tahun-tahun sebelumnya, untuk penumpang tertinggi, lonjakan itu akan terjadi biasanya di H-1 Lebaran," katanya.

Menurut Eva, waktu keberangkatan maupun kepulangan yang sangat singkat, menjadikan masyarakat dapat mengatur perjalanannya dengan efisien dan karakteristik tersebut diasumsikan menimbulkan lonjakan penumpang yang sangat signifikan.

"Jadi, hari pertama Lebaran sampai dengan momen liburan berakhir, itu akan terjadi lonjakan penumpang yang sangat signifikan. Kenapa? Karena kita melihat dari karakteristik kereta Whoosh ini, perjalanan kan hanya 30 menit sampai dengan 40 menit ya, beda dengan kereta api jarak jauh," ucap Eva. (antara/jpnn)



