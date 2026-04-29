JPNN.com - Travel - Destinasi

12.514 Wisatawan Kunjungi Lembata pada Triwulan I 2026, Begini Datanya

Rabu, 29 April 2026 – 21:14 WIB
Destinasi wisata Desa Nelayan Lamalera di Kabupaten Lembata, NTT. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

jpnn.com - Kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara ke Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada triwulan I (Januari-Maret) 2026 saja tercatat sudah 12.514 wisatawan berkunjung ke wilayah itu.

Dari jumlah tersebut, wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 94 orang dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 12.420 orang.

"Totalnya 12.514 orang," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Yakobus Andreas Wuwur dihubungi dari Kupang, Rabu (29/4/2026).

Dia menjelaskan selama triwulan tersebut terdapat tiga destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan, yakni Bukit Cinta Lembata sebanyak 932 wisatawan, Pantai Wewan Belan 264 orang, dan Pantai Woi Pedan 353 orang.

"Data ini direkam dari laporan pengelola destinasi. Di tempat lain kemungkinan jumlah wisatawan juga banyak, namun belum tertib dalam pelaporan data untuk dipublikasikan," ujarnya.

Pihaknya juga mencatat total kunjungan wisatawan ke Lembata terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2023 tercatat 15.293 orang (14.947 wisnus dan 346 wisman), pada 2024 sebanyak 37.899 orang (36.831 wisnus dan 1.068 wisman), serta pada 2025 mencapai 42.470 orang (42.265 wisnus dan 205 wisman).

