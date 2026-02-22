13 Gajah Mengamuk di Siak, Warga Kocar-kacir Berlarian

jpnn.com, PEKANBARU - Sebanyak 13 ekor gajah Sumatra mengamuk dan menyerang mess karyawan milik perusahaan PT Rara Abadi di Desa Rantau Bertuah, Kabupaten Siak, Minggu 22 Februari 2026.

Peristiwa tersebut mengakibatkan lima unit rumah karyawan rusak serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat.

Dalam insiden itu, kawanan gajah masuk ke kompleks perumahan karyawan dan merusak satu blok mess yang dilaporkan mengalami kerusakan paling parah.

Beberapa sepeda motor milik karyawan juga dipijak hingga hancur.

Berdasarkan video berdurasi 38 detik yang beredar, terlihat para karyawan berlarian kocar-kacir menyelamatkan diri saat kawanan gajah mendekati kawasan permukiman.

Suasana kepanikan juga terdengar dari teriakan seorang karyawan yang menyebut masih ada warga yang terjebak di dalam rumah.

Meski kerusakan cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Menanggapi insiden itu, Bupati Kabupaten Siak, Afni Zulkifli menyebut peristiwa tersebut sebagai peringatan serius terkait hubungan manusia dengan lingkungan.