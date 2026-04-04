JPNN.com - Internasional

13 Orang Tewas Akibat Serangan AS-Israel di Jembatan B1 Iran

Sabtu, 04 April 2026 – 17:10 WIB
Ilustrasi perang rudal balistik. Ilustrator: Meta AI

jpnn.com - ISTANBUL - Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan di Jembatan B1 di Karaj, Iran, Kamis (2/4).

Kantor Berita Mahasiswa Iran mengutip Direktur Jenderal Yayasan Veteran dan Martir Alborz, Amir Hossein Daneshkuhan, Sabtu (4/4), melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan AS dan Israel bertambah menjadi 13 orang.  

"Jumlah orang kehilangan nyawanya dalam serangan Amerika-Israel di Jembatan B1 di Provinsi Alborz telah meningkat menjadi 13 orang," kata Daneshkuhan.

Baca Juga:

Serangan gabungan AS-Israel menghantam jembatan utama yang berada di jalan raya Provinsi Alborz, Iran utara, pada Kamis pagi (2/4), demikian menurut laporan media.

Kantor Berita Fars menyebutkan beberapa lokasi terkena serangan berada di daerah Azimieh dekat Karaj, termasuk Jembatan B1, yang digambarkan sebagai jembatan tertinggi di Timur Tengah.

Kantor berita tersebut melaporkan beberapa korban luka. Jembatan yang merupakan bagian dari proyek infrastruktur besar dan akan segera diresmikan itu pun mengalami kerusakan.

Baca Juga:

Laporan mengatakan bahwa militer Amerika melakukan serangan double tap di Iran, yakni lokasi yang sama dihantam dua kali secara berturut-turut.

Menurut laporan yang dikutip dalam pemberitaan media, serangan kedua terjadi sekitar satu jam setelah serangan pertama. 

Sumber ANTARA

TAGS   Iran  AS-Israel serang Iran  Serangan udara  jembatan B1  perang 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
