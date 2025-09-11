Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

13 Perusahaan Besi dan Baja 'Lulus' dari KADIN Net Zero Hub CAP

Kamis, 11 September 2025 – 12:27 WIB
13 Perusahaan Besi dan Baja 'Lulus' dari KADIN Net Zero Hub CAP - JPNN.COM
Kelulusan 13 perusahaan besi dan baja dari program Corporate Assistance Program (CAP) Batch 3.0. Foto: dok KADIN

jpnn.com, JAKARTA - Sektor industri menyumbang sekitar 34 persen emisi nasional, dengan subsektor besi dan baja menjadi salah satu penyumbang terbesar. 

Namun, pada 2023, emisi besi dan baja menghasilkan sekitar 32 juta tCO?e, setara dengan 2,6 persen dari total emisi Indonesia. 

Subsektor tersebut juga menyumbang sekitar 7–9 persen dari total emisi CO? global.  

Baca Juga:

Melihat fenomena tersebut KADIN NZH akan terus melanjutkan program Corporate Assistance Program (CAP) memperluas cakupan sektor yang didampingi. 

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang SDM, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta W. Kamdani menyampaikan berbekal dukungan dari berbagai mitra strategis, termasuk WRI Indonesia dan IBCSD, KADIN NZH berkomitmen menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat peran sektor swasta dalam pencapaian target iklim nasional. 

Selain itu, KADIN menghadirkan Net Zero Learning Hub (NZLH), sebuah platform pembelajaran daring yang memperluas akses edukasi net-zero bagi dunia usaha. 

Baca Juga:

"Melalui NZLH, pelaku industri dapat terus membangun kapasitas internal secara mandiri melalui modul pembelajaran, diskusi bersama pakar, dan alat bantu praktis," ungkap Shinta dikutip, Kamis (11/9).

Menurut dia, inisiatif seperti CAP dan NZLH dapat memperkuat ekosistem pembelajaran dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga transisi industri menuju emisi nol bersih dapat dilakukan secara lebih inklusif, terarah, dan berdampak.

KADIN NZH akan terus melanjutkan program Corporate Assistance Program (CAP) memperluas cakupan sektor yang didampingi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kementerian Perindustrian  industri  Kadin  emisi  dekarbonisasi 
BERITA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp