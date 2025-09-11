13 Perusahaan Besi dan Baja 'Lulus' dari KADIN Net Zero Hub CAP

jpnn.com, JAKARTA - Sektor industri menyumbang sekitar 34 persen emisi nasional, dengan subsektor besi dan baja menjadi salah satu penyumbang terbesar.

Namun, pada 2023, emisi besi dan baja menghasilkan sekitar 32 juta tCO?e, setara dengan 2,6 persen dari total emisi Indonesia.

Subsektor tersebut juga menyumbang sekitar 7–9 persen dari total emisi CO? global.

Baca Juga: Waketum KADIN Ungkap Manfaat Green Bond untuk Transisi Energi Nasional

Melihat fenomena tersebut KADIN NZH akan terus melanjutkan program Corporate Assistance Program (CAP) memperluas cakupan sektor yang didampingi.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang SDM, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta W. Kamdani menyampaikan berbekal dukungan dari berbagai mitra strategis, termasuk WRI Indonesia dan IBCSD, KADIN NZH berkomitmen menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat peran sektor swasta dalam pencapaian target iklim nasional.

Selain itu, KADIN menghadirkan Net Zero Learning Hub (NZLH), sebuah platform pembelajaran daring yang memperluas akses edukasi net-zero bagi dunia usaha.

Baca Juga: KADIN DKI Kolaborasi Bisnis dengan Kamar Dagang Diyarbakir Turki

"Melalui NZLH, pelaku industri dapat terus membangun kapasitas internal secara mandiri melalui modul pembelajaran, diskusi bersama pakar, dan alat bantu praktis," ungkap Shinta dikutip, Kamis (11/9).

Menurut dia, inisiatif seperti CAP dan NZLH dapat memperkuat ekosistem pembelajaran dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga transisi industri menuju emisi nol bersih dapat dilakukan secara lebih inklusif, terarah, dan berdampak.