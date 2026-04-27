Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

13 Rumah Dinas yang Dikuasai Purnawirawan di Surabaya Ditertibkan

Senin, 27 April 2026 – 21:51 WIB
Pangkalan TNI AU (Lanud) Muljono Surabaya menertibkan 13 rumah dinas di kawasan Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Senin (27/4). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 13 rumah dinas ditertibkan pihak Pangkalan TNI AU (Lanud) Muljono Surabaya, Senin (27/4).

Penertiban dilakukan karena rumah dinas tersebut masih dikuasai purnawirawan, sementara ratusan prajurit aktif belum mendapatkan hunian.

Komandan Lanud Muljono Kolonel Pnb Ahmad Mulyono mengatakan keterbatasan rumah dinas berdampak pada operasional satuan.

Baca Juga:

Dari sekitar 500 personel, lebih dari 100 anggota belum menempati rumah dinas dan terpaksa tinggal di kontrakan.

“Bagaimana kami bisa melaksanakan operasional maksimal kalau tempat tinggal tidak mencukupi. Mess penuh, rumah dinas tidak ada,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa rumah dinas diperuntukkan bagi prajurit aktif, khususnya anggota baru.

Baca Juga:

“Rumah dinas ini peruntukannya untuk anggota baru yang aktif,” tambahnya.

Dalam penertiban tersebut, tiga rumah telah diserahkan secara sukarela oleh penghuni. Sementara itu, sembilan rumah masih dalam proses penertiban dan satu lainnya masih dalam tahap diskusi. Lanud Muljono menargetkan seluruh proses rampung dalam pekan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Rumah Dinas  Lanud Muljono  TNI AU  Purnawirawan  Surabaya 
BERITA RUMAH DINAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp