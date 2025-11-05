13 Tahun Bareng, Cynantia Pratita Umumkan Keluar dari StereoWall

Rabu, 05 November 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Cynantia Pratita alias Tita mengumumkan kabar mengejutkan yakni pengunduran diri dari vokalis band StereoWall.

Pengumuman tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Hari ini aku mau info, kalau aku, resmi mengundurkan diri dari band StereoWall. Niat ini sudah dari jauh sebelum aku hamil atau pun tahun ini," ungkap Tita.

Menurutnya, niat undur diri dari StereoWall sudah muncul sebelum dirinya hamil.

Tita pun memastikan masih berteman dengan personel StereoWall lainnya.

"Terima kasih StereoWall untuk 13 tahunnya kita bersama. Suka duka kami telah kami hadapi, dan kami akan selalu menjadi teman baik sampai kapan pun," jelas Tita.

Pernyataan Tita kemudian mendapat respons dari akun resmi StereoWall.

Pihak StereoWall berharap apa yang disampaikan Tita bisa menjawab semua tanya para penggemar.