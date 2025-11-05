Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

13 Tahun Bareng, Cynantia Pratita Umumkan Keluar dari StereoWall

Rabu, 05 November 2025 – 07:17 WIB
13 Tahun Bareng, Cynantia Pratita Umumkan Keluar dari StereoWall - JPNN.COM
Stereowall. Foto: Dok. Musica Studio's

jpnn.com, JAKARTA - Cynantia Pratita alias Tita mengumumkan kabar mengejutkan yakni pengunduran diri dari vokalis band StereoWall.

Pengumuman tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Hari ini aku mau info, kalau aku, resmi mengundurkan diri dari band StereoWall. Niat ini sudah dari jauh sebelum aku hamil atau pun tahun ini," ungkap Tita.

Baca Juga:

Menurutnya, niat undur diri dari StereoWall sudah muncul sebelum dirinya hamil.

Tita pun memastikan masih berteman dengan personel StereoWall lainnya.

"Terima kasih StereoWall untuk 13 tahunnya kita bersama. Suka duka kami telah kami hadapi, dan kami akan selalu menjadi teman baik sampai kapan pun," jelas Tita.

Baca Juga:

Pernyataan Tita kemudian mendapat respons dari akun resmi StereoWall.

Pihak StereoWall berharap apa yang disampaikan Tita bisa menjawab semua tanya para penggemar.

Cynantia Pratita alias Tita mengumumkan kabar mengejutkan yakni pengunduran diri dari vokalis band StereoWall.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Stereowall  Band StereoWall  Cynantia Pratita  Tita 
BERITA STEREOWALL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp