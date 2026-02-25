Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

13 Toko dan Kios di Pasar Peranap Terbakar, Begini Kronologi Kejadian

Rabu, 25 Februari 2026 – 13:43 WIB
13 Toko dan Kios di Pasar Peranap Terbakar, Begini Kronologi Kejadian - JPNN.COM
Kebakaran melanda 13 unit toko dan kios di Pasar Peranap, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada Selasa (24/2) malam. Foto: Dok. Polres Inhu

jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Kebakaran melanda 13 unit toko dan kios di Pasar Peranap, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi pada Selasa, 24 Februari 2026, sekitar pukul 20.10 WIB.

“Kebakaran pertama kali diketahui setelah masyarakat melihat kobaran api dari salah satu kios di area pasar,” kata Misran Rabu (25/2).

Baca Juga:

Menurutnya, api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada berdekatan.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, titik api diduga berasal dari warung kedai lotek milik Butet.

Dalam waktu singkat, api menjalar ke sejumlah kios dan toko di sekitarnya.

Baca Juga:

Adapun 13 unit toko dan kios yang terdampak kebakaran antara lain kios sembako, kios mie ayam bakso, kios rempah-rempah, toko jam tangan, kios pangkas rambut, toko barang harian, toko barang harian. Kemudian kios sarapan, dan 5 toko emas warga.

Petugas yang menerima laporan segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan upaya pemadaman api bersama masyarakat setempat.

Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi pada Selasa, 24 Februari 2026, sekitar pukul 20.10 WIB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  Pasar Peranap  Pasar Peranap Kebakaran  Riau  Pekanbaru 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp