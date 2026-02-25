13 Toko dan Kios di Pasar Peranap Terbakar, Begini Kronologi Kejadian

jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Kebakaran melanda 13 unit toko dan kios di Pasar Peranap, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi pada Selasa, 24 Februari 2026, sekitar pukul 20.10 WIB.

“Kebakaran pertama kali diketahui setelah masyarakat melihat kobaran api dari salah satu kios di area pasar,” kata Misran Rabu (25/2).

Menurutnya, api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada berdekatan.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, titik api diduga berasal dari warung kedai lotek milik Butet.

Dalam waktu singkat, api menjalar ke sejumlah kios dan toko di sekitarnya.

Adapun 13 unit toko dan kios yang terdampak kebakaran antara lain kios sembako, kios mie ayam bakso, kios rempah-rempah, toko jam tangan, kios pangkas rambut, toko barang harian, toko barang harian. Kemudian kios sarapan, dan 5 toko emas warga.

Petugas yang menerima laporan segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan upaya pemadaman api bersama masyarakat setempat.