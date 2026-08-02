130 Kasus Karhutla Terjadi di Palangka Raya Selama Juni-Juli 2026

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya, Kalimantan Tengah telah menangani 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya Heri Fauzi mengatakan ratusan kejadian tersebut mengakibatkan sekitar 57,89 hektare lahan terbakar yang tersebar di sejumlah kecamatan.

"Kejadian terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya diikuti wilayah di Kecamatan Sabangau," kata dia,

Berdasarkan data BPBD Kota Palangka Raya, kejadian karhutla terbanyak terjadi di Kecamatan Jekan Raya sebanyak 85 kali, disusul Sebangau 25 kali, Pahandut 16 kali, Bukit Batu empat kali, sedangkan Kecamatan Rakumpit nihil kejadian.

Setiap laporan kebakaran ditindaklanjuti dengan mengerahkan personel beserta peralatan pemadaman ke lokasi. Penanganan dilakukan secara cepat agar api tidak meluas, terutama pada lahan gambut yang berpotensi memicu kebakaran lebih besar saat musim kemarau.

Dalam pelaksanaan pemadaman, BPBD berkolaborasi dengan berbagai unsur, di antaranya Manggala Agni, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), pemadam kebakaran, relawan, masyarakat peduli api (MPA), serta didukung perangkat kecamatan dan kelurahan sesuai wilayah terdampak.

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Menurut dia, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam mempercepat pengendalian karhutla, mulai dari pemadaman darat, patroli terpadu, pemantauan wilayah rawan, hingga penyediaan sumber air di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kebakaran.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi menambahkan, selain penanganan di lapangan, BPBD juga terus memperkuat langkah antisipasi dan pencegahan melalui patroli rutin di kawasan rawan karhutla, sosialisasi kepada masyarakat, penyebarluasan informasi peringatan dini, serta pemetaan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.