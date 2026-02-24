130 Tahun Mercedes-Benz Trucks: Dari “Kereta Bermotor” hingga Truk Listrik Canggih

jpnn.com - Perjalanan panjang 130 tahun truk Mercedes-Benz terasa seperti membuka album sejarah industri transportasi dunia—dari mesin sederhana hingga kendaraan listrik berteknologi sensor canggih.

Momen itu dirayakan oleh Mercedes-Benz Trucks Classic dalam ajang Retro Classics Stuttgart pada 19–22 Februari 2026, yang menjadi panggung nostalgia sekaligus refleksi masa depan.

Di area pameran seluas 700 meter persegi yang ramai pengunjung, kisah dimulai dari rekonstruksi truk pertama di dunia karya Gottlieb Daimler pada 1896.

Kendaraan itu masih menyerupai kereta kuda bermotor, dengan mesin dua silinder “Phoenix” ditempatkan di belakang.

Meski sederhana, konsep teknik seperti gardan hub-reduction sudah diperkenalkan—prinsip yang masih dipakai truk modern hingga kini.

Perkembangan berlangsung cepat. Pada 1898 posisi mesin dipindah ke depan untuk meningkatkan performa dan daya angkut, membuka jalan menuju produksi lebih luas.

Hanya setahun kemudian, truk Daimler sudah diekspor ke Inggris dan Prancis, bahkan tampil di Pameran Dunia Paris 1900.

Ekspansi global berlanjut ke Amerika Serikat lewat pendirian pabrik di New York, menandai ambisi internasional sejak awal abad ke-20.