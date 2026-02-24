Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

130 Tahun Mercedes-Benz Trucks: Dari “Kereta Bermotor” hingga Truk Listrik Canggih

Selasa, 24 Februari 2026 – 11:52 WIB
130 Tahun Mercedes-Benz Trucks: Dari “Kereta Bermotor” hingga Truk Listrik Canggih - JPNN.COM
Perayaan 130 tahun Mercedes-Benz Trucks. Foto: mercedesbenz

jpnn.com - Perjalanan panjang 130 tahun truk Mercedes-Benz terasa seperti membuka album sejarah industri transportasi dunia—dari mesin sederhana hingga kendaraan listrik berteknologi sensor canggih.

Momen itu dirayakan oleh Mercedes-Benz Trucks Classic dalam ajang Retro Classics Stuttgart pada 19–22 Februari 2026, yang menjadi panggung nostalgia sekaligus refleksi masa depan.

Di area pameran seluas 700 meter persegi yang ramai pengunjung, kisah dimulai dari rekonstruksi truk pertama di dunia karya Gottlieb Daimler pada 1896.

Baca Juga:

Kendaraan itu masih menyerupai kereta kuda bermotor, dengan mesin dua silinder “Phoenix” ditempatkan di belakang.

Meski sederhana, konsep teknik seperti gardan hub-reduction sudah diperkenalkan—prinsip yang masih dipakai truk modern hingga kini.

Perkembangan berlangsung cepat. Pada 1898 posisi mesin dipindah ke depan untuk meningkatkan performa dan daya angkut, membuka jalan menuju produksi lebih luas.

Baca Juga:

Hanya setahun kemudian, truk Daimler sudah diekspor ke Inggris dan Prancis, bahkan tampil di Pameran Dunia Paris 1900.

Ekspansi global berlanjut ke Amerika Serikat lewat pendirian pabrik di New York, menandai ambisi internasional sejak awal abad ke-20.

Perjalanan panjang 130 tahun truk Mercedes-Benz terasa seperti membuka album sejarah industri transportasi dunia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mercedes-Benz  Mercedes-benz trucks  Truk listrik Mercedes-benz  Daimler 
BERITA MERCEDES-BENZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp