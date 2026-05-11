Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

1.300 Siswa Terbaik dari Seluruh Indonesia Ikuti Babak Final KOSSMI 2026

Senin, 11 Mei 2026 – 15:01 WIB
1.300 Siswa Terbaik dari Seluruh Indonesia Ikuti Babak Final KOSSMI 2026 - JPNN.COM
ABAK Academy menggelar Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KOSSMI) 2026. Foto dok ABAK Academy

jpnn.com, JAKARTA - ABAK Academy menggelar Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KOSSMI) 2026.

Ajang ini tidak hanya menjadi wadah perlombaan akademik, tetapi juga sarana membangun komunitas STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di Indonesia.

Tahun ini, KOSSMI diikuti oleh peserta dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua.

Baca Juga:

Pada KOSSMI 2026, cabang lomba yang dipertandingkan cukup beragam. Untuk jenjang SD dan SMP, bidang yang dilombakan meliputi IPA, Matematika, IPS, dan Robotik.

Sementara itu, peserta jenjang SMA bersaing dalam bidang AI, Informatika, Astronomi, Kebumian, Ekonomi, Geografi, Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika.

Babak penyisihan telah dilaksanakan pada Maret 2026, sedangkan semifinal atau seleksi provinsi berlangsung pada awal April 2026. Adapun babak final digelar pada 9–10 Mei 2026 di Telkom University.

Baca Juga:

Sebanyak sekitar 1.300 siswa terbaik dari seluruh Indonesia mengikuti babak final KOSSMI tahun ini.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu membantu peserta membangun jaringan pertemanan dan relasi akademik, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka.

Babak penyisihan telah dilaksanakan pada Maret 2026, sedangkan semifinal atau seleksi provinsi berlangsung pada awal April 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia  Pelajar  ABAK Academy  Kompetisi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp