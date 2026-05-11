1.300 Siswa Terbaik dari Seluruh Indonesia Ikuti Babak Final KOSSMI 2026

jpnn.com, JAKARTA - ABAK Academy menggelar Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KOSSMI) 2026.

Ajang ini tidak hanya menjadi wadah perlombaan akademik, tetapi juga sarana membangun komunitas STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di Indonesia.

Tahun ini, KOSSMI diikuti oleh peserta dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua.

Pada KOSSMI 2026, cabang lomba yang dipertandingkan cukup beragam. Untuk jenjang SD dan SMP, bidang yang dilombakan meliputi IPA, Matematika, IPS, dan Robotik.

Sementara itu, peserta jenjang SMA bersaing dalam bidang AI, Informatika, Astronomi, Kebumian, Ekonomi, Geografi, Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika.

Babak penyisihan telah dilaksanakan pada Maret 2026, sedangkan semifinal atau seleksi provinsi berlangsung pada awal April 2026. Adapun babak final digelar pada 9–10 Mei 2026 di Telkom University.

Sebanyak sekitar 1.300 siswa terbaik dari seluruh Indonesia mengikuti babak final KOSSMI tahun ini.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu membantu peserta membangun jaringan pertemanan dan relasi akademik, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka.