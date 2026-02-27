Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

1.314 Paket Berbuka Puasa Disalurkan untuk Warga Gaza saat Ramadan

Jumat, 27 Februari 2026 – 15:45 WIB
1.314 Paket Berbuka Puasa Disalurkan untuk Warga Gaza saat Ramadan - JPNN.COM
Proses pembuatan hidangan berbuka puasa untuk warga Gaza. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan 1.314 paket hidangan berbuka puasa bagi masyarakat di Gaza, Palestina, selama Ramadan.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu warga yang menjalankan ibadah puasa di tengah situasi krisis.

Ketua BAZNAS Noor Achmad, mengatakan kebutuhan pangan di Gaza meningkat signifikan selama Ramadan.

Baca Juga:

Menurutnya, penyediaan hidangan berbuka menjadi prioritas agar warga tetap memperoleh asupan nutrisi yang layak.

"Melalui paket hidangan berbuka ini, kami ingin memastikan saudara-saudara kita di sana tetap memiliki kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa,” ujar Noor Achmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/2).

Dia menjelaskan pendistribusian bantuan dilakukan sebagai langkah taktis untuk memastikan ketersediaan pangan di tengah keterbatasan akses logistik.

Baca Juga:

Bantuan tersebut, kata dia, merupakan amanah dari masyarakat Indonesia yang harus segera disalurkan kepada penerima manfaat.

“Paket bantuan ini adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang harus segera sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. BAZNAS berkomitmen menyalurkan bantuan secara konsisten guna memastikan kebutuhan dasar warga Gaza terpenuhi,” tegasnya.

Sebanyak 1.314 paket hidangan berbuka dibagikan untuk warga Gaza di tengah krisis.

TAGS   Baznas  hidangan berbuka puasa  warga gaza  Iftar 
