1.314 Paket Berbuka Puasa Disalurkan untuk Warga Gaza saat Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan 1.314 paket hidangan berbuka puasa bagi masyarakat di Gaza, Palestina, selama Ramadan.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu warga yang menjalankan ibadah puasa di tengah situasi krisis.

Ketua BAZNAS Noor Achmad, mengatakan kebutuhan pangan di Gaza meningkat signifikan selama Ramadan.

Menurutnya, penyediaan hidangan berbuka menjadi prioritas agar warga tetap memperoleh asupan nutrisi yang layak.

"Melalui paket hidangan berbuka ini, kami ingin memastikan saudara-saudara kita di sana tetap memiliki kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa,” ujar Noor Achmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/2).

Dia menjelaskan pendistribusian bantuan dilakukan sebagai langkah taktis untuk memastikan ketersediaan pangan di tengah keterbatasan akses logistik.

Bantuan tersebut, kata dia, merupakan amanah dari masyarakat Indonesia yang harus segera disalurkan kepada penerima manfaat.

“Paket bantuan ini adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang harus segera sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. BAZNAS berkomitmen menyalurkan bantuan secara konsisten guna memastikan kebutuhan dasar warga Gaza terpenuhi,” tegasnya.