133 Pendaki Rayakan HUT RI di Puncak Gunung Kerinci

jpnn.com - KABUPATEN KERINCI - Sebanyak 133 pendaki merayakan peringatan HUT ke-80 RI di puncak Gunung Kerinci pada ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut (mdpl).

Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) Haidir menjelaskan jumlah pendaki pada tanggal 17 Agustus 2025 di Gunung Kerinci berjumlah 133 orang sesuai kuota pendakian Gunung Kerinci. Jumlah itu di luar porter dan pemandu.

"Terkait peringatan HUT RI di puncak Gunung Kerinci, kami hanya mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak sempat upacara karena kondisi cuaca yang tidak mendukung (angin kencang)," kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) Haidir melalui rilis yang diterima di Jambi, Senin (18/8).

Perayaan HUT RI di puncak Gunung Kerinci tersebut menjadi simbol kebanggaan, sekaligus peringatan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial di instansi pemerintah dan di kota-kota besar, tetapi juga di tengah alam lestari yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa.

Melalui momentum peringatan HUT RI tersebut, Haidir menyampaikan pesan khusus untuk pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Menurut dia, konservasi taman nasional adalah benteng terakhir dalam menjaga dan melestarikan alam.

Konservasi tidak bisa dilakukan sendiri. Sebab, konservasi bersifat lintas batas, lintas wilayah, lintas generasi serta lintas sektor dan berbagai pemangku kepentingan.

Mengingat kawasan tersebut terbentang di empat provinsi, meliputi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, maka konservasi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dalam menjaga kelestarian kawasan TNKS. "Mari bersama kita jaga alam dan alam akan menjaga kita," kata Haidir.

Turut hadir dalam perayaan tersebut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (KLH), Kepala Balai Besar TNKS dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jambi. (antara/jpnn)