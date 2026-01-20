Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

13.970 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Bukti Pengabdian tak Pernah Sia-Sia

Selasa, 20 Januari 2026 – 12:00 WIB
13.970 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Bukti Pengabdian tak Pernah Sia-Sia - JPNN.COM
Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati dr. Irfan Zubaidy, Sekda Adel Linggi Ardi dan kepala OPS terkait berfoto bersama ribuan penerima SK PPPK paruh waktu formasi 2025 seusai prosesi penyerahan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima, Senin (19/1/2026). Antara.

jpnn.com - BIMA - yang bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menerima surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu formasi 2025.

Penyerahan SK dipimpin langsung Bupati Bima Ady Mahyudi yang didampingi Wakil Bupati Bima dr. Irfan Zubaidy, dalam upacara di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima.

Penyerahan SK PPPK paruh waktu dilakukan secara simbolis kepada 30 perwakilan tenaga non-ASN, Senin.

Baca Juga:

Ady Mahyudi menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada para penerima SK yang secara resmi diangkat sebagai ASN PPPK paruh waktu.

"Ini adalah bukti bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia. Ketulusan akan menemukan jalannya, dan negara melalui pemerintah daerah hadir memberikan pengakuan serta kepercayaan," ujar Ady.

Dia menyatakan bahwa perubahan status tersebut bukan sekadar administrasi, tetapi juga membawa konsekuensi tanggung jawab dan amanah lebih besar.

Baca Juga:

"Dari menunggu menjadi dipercaya, dari berharap menjadi bertanggung jawab, serta dari mengabdi dalam senyap menjadi pengabdian dalam kehormatan," paparnya.

Dia berharap seluruh penerima SK PPPK paruh waktu dapat bekerja dengan hati, melayani dengan nurani, serta mengabdi dengan penuh rasa bangga demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bima.

Sebanyak 13.970 tenaga non-ASN atau honorer terima SK PPPK paruh waktu. Bukti pengabdian tidak pernah sia-sia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  SK PPPK Paruh Waktu  honorer  Bima 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp