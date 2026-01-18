14 Bangunan Terbakar di Kendari, Kerugian Miliaran Rupiah

jpnn.com - KENDARI - Sebanyak 14 bangunan berupa gudang dan rumah kontrakan terbakar di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari Ahriawandy menyampaikan bahwa insiden kebakaran 14 bangunan tersebut terjadi sekitar pukul 21.45 WITA.

Dinas Damkar Kota Kendari mengerahkan tujuh mobil untuk memadamkan kebakaran yang melanda 14 bangunan tersebut. Menurut dia, selain tujuh mobil damkar, pemadaman api juga melibatkan 13 mobil tandon air yang menjadi mitra Dinas Damkar ketika insiden kebakaran terjadi bersama sukarelawan bencana.

"Kami kerahkan tujuh mobil damkar untuk memadamkan kebakaran 14 bangunan," kata Ahriawandy saat ditemui di Kendari, Sabtu (17/1) malam.

Ahriawandy menyebut 14 bangunan terbakar terdiri dari satu kios, tiga rumah makan, rumah kontrakan, serta satu gudang penampung hasil bumi seperti jambu mete dan kopra.

Ahriawandy menjelaskan bahwa dugaan awal api bersumber dari satu gudang kemudian membesar dan membakar bangunan lainnya termasuk kios dan rumah kontrakan. "Dugaan sementara penyebabnya karena korsleting listrik atau hubungan arus pendek," ungkapnya.

Menurut dia, seluruh bangunan itu ditinggal oleh pemiliknya, sedangkan gudang yang menjadi sumber kebakaran diduga dijaga satu orang penghuni sehingga dipastikan tidak ada korban dalam insiden tersebut.

"Kerugian diperkirakan sekitar Rp 5 miliar karena ada gudang yang memang menampung hasil bumi untuk dikirim ke daerah lain," ujarnya.