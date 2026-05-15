14 Jenazah Korban Kecelakan Bus ALS Teridentifikasi, Ini Nama Mereka

jpnn.com, PALEMBANG - Proses identifikasi korban kecelakaan maut Bus ALS di jalur Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terus menunjukkan perkembangan.

Polda Sumatera Selatan melalui Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri kembali mengumumkan hasil terbaru sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan kepada keluarga korban.

Hingga hari ini, Jumat (15/5), Tim Laboratorium DNA Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes Polri bersama Bid Dokkes Polda Sumatera Selatan telah berhasil mengidentifikasi 11 jenazah tambahan melalui pemeriksaan DNA secara ilmiah, rigid, dan profesional.

Identifikasi dilakukan melalui pencocokan sampel DNA post mortem dari jenazah dengan sampel DNA ante mortem yang diberikan keluarga biologis korban. Seluruh proses dilakukan menggunakan standar forensik kedokteran kepolisian guna memastikan akurasi identitas sebelum diumumkan secara resmi kepada publik dan pihak keluarga.

Dengan tambahan 11 identifikasi terbaru tersebut, total korban yang telah berhasil teridentifikasi hingga saat ini mencapai 14 jenazah dari keseluruhan korban kecelakaan Bus ALS yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara, pada 6 Mei 2026.

Berikut rincian identitas 11 jenazah korban yang berhasil diidentifikasi melalui metode DNA :

1. ALDI SULISTIAWAN BIN ANWARUDIN teridentifikasi sebagai anak biologis dari Anwarudin (AM 0001).

2. SYAMSIAH BACHRI BINTI SAMAAH perempuan, teridentifikasi sebagai ibu biologis dari Yoga Aulia Graha (AM 0006).