14 Kandidat Ketum PBNU Versi Insantara

jpnn.com - JAKARTA - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis daftar 14 tokoh yang memiliki peluang besar untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.

NU bakal menggelar Muktamar ke-35, kemungkinan pada Juli atau Agustus.

Peneliti Insantara Wildan Efendy memaparkan bahwa pihaknya menentukan nama-nama kandidat berdasarkan tiga aspek utama, yakni tingkat popularitas, rekam jejak jalur sumber kandidat, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan warga NU.

Berikut adalah peta sebaran 14 kandidat potensial tersebut:

Klaster PBNU: M Nuh, Yahya Cholil Staquf, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa.

Klaster PWNU: Abd Ghaffar Rozin, Abd Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad.

Klaster Tokoh NU & Pesantren: Imam Jazuli, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, dan Marzuqi Mustamar.

Klaster Politik & Pemerintahan: Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan KH Nasaruddin Umar.