14 Rekor Gila Menunggu Marc Marquez di MotoGP 2026

jpnn.com - BURIRAM - Seri pertama MotoGP 2026, yakni MotoGP Thailand di Buriram hadir akhir pekan ini.

Banyak pakar dan komentator khusus MotoGP memprediksi bahwa Marc Marquez masih menjadi musuh bersama, pembalap yang harus dikalahkan.

Stefan Bradl -komentator yang juga mantan rider MotoGP, menempatkan Marc Marquez sebagai favorit juara MotoGP 2026, disusul Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez.

Dengan performa fantastis pada 2025, Marc Marquez masih pantas menjadi kandidat utama.

Sejumlah rekor pun menanti Marc Marquez, yakni:

Dengan memenangi gelar 2025, Marc menyamai Valentino Rossi dalam urusan jumlah gelar di kelas utama, yaitu tujuh. Ada potensi bisa mempertajam pencapaian itu tahun ini, menyamai rekor Giacomo Agostini dengan delapan gelar. Marc merupakan juara tertua di era MotoGP, memecahkan rekor Rossi pada 2009 di usia 30 tahun, dengan memenangi gelar 2025 di usia 32 tahun. Dengan 73 kemenangan MotoGP, Marquez dapat melampaui rekor Rossi pada 2026 ini. Rekor saat ini berada di angka 89. Marc perlu memenangi 16 dari 22 balapan untuk mencapainya Marc juga bisa memecahkan rekor Rossi untuk lap tercepat terbanyak dalam sejarah kelas utama, karena Marquez memiliki 72 lap tercepat, hanya membutuhkan lima lap lagi pada 2026 untuk melampaui rekor Rossi. Marc memiliki jumlah lap tercepat terbanyak dalam satu musim dengan 12 lap, bersama Rossi dan Agostini – 13 lap lebih dari mungkin dicapai pada tahun 2026. Marc yang kini berusia 32 tahun itu, bisa menjadi pembalap paling sukses dalam balapan Sprint, karena dia hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk mengalahkan rekor Jorge Martin yang meraih 16 kemenangan. Marc juga dapat memperpanjang rekornya sendiri sebagai pembalap dengan kemenangan Sprint beruntun terbanyak, setelah meraih delapan kemenangan beruntun pada 2025; antara Aragon dan Catalan. Dengan sembilan kemenangan di Sachsenring, Jerman, Marquez dapat menyamai Agostini lagi untuk kemenangan terbanyak di satu sirkuit/Grand Prix, dengan legenda Italia itu memenangkan 10 kali di Imatra, Finlandia. Marc memegang rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim (13) Marc memegang rekor podium terbanyak dalam satu musim (19) Marc memegang rekor pole position terbanyak (74) Marc memegang rekor pole terbanyak dalam satu musim (13) Marc memegang rekor pole terbanyak di sirkuit yang sama (8, Austin dan Sachsenring) Marc memegang rekor pole, kemenangan, lap tercepat, dan memimpin setiap lap dalam balapan yang sama (11).

Dalam sebuah wawancara umum, Marc mengatakan kemenangan 2025 adalah keberhasilan paling penting dalam kariernya, mengingat upaya yang telah dia lakukan untuk pulih dari cedera berkepanjangan sebelumnya. (ms/mgpn/jpnn)

Kalender MotoGP 2026