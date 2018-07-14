Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

14 Tahun Bersama, Andhara Early dan Bugi Ramadhana Umumkan Perceraian

Sabtu, 03 Januari 2026 – 01:01 WIB
14 Tahun Bersama, Andhara Early dan Bugi Ramadhana Umumkan Perceraian - JPNN.COM
Andhara Early. Foto: Instagram/andharaearly

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas, Andhara Early dan Bugi Ramadhana resmi bercerai setelah 14 tahun bersama.

Kabar perceraian tersebut diumumkan melalui akun miliknya di Instagram pada 2 Januari 2026.

“Setelah 14 tahun membangun kehidupan, kami memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan rasa saling menghormati,” ungkap Andhara Early.

Baca Juga:

Perempuan berusia 46 tahun itu mengungkapkan bahwa keputusan dirinya dan Bugi Ramadhana berpisah bukan sesuatu yang mudah.

Akan tetapi, Andhara Early yakin bahwa langkah tersebut merupakan pilihan yang terbaik untuk kedua pihak.

“Terkadang, perjalanan bersama berakhir sebelum garis finish. Tapi kami memilih untuk melihatnya bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bab yang telah ditulis dengan sepenuh hati, dan kini tiba waktunya untuk bab baru,” beber presenter kondang tersebut.

Baca Juga:

Menurut Andhara Early, dirinya dan Bugi Ramadhana sepakat berpisah secara baik-baik.

Pasangan yang menikah pada 11 September 2011 itu pun sepakat untuk membesarkan buah hati secara bersama.

Pasangan selebritas, Andhara Early dan Bugi Ramadhana resmi bercerai setelah 14 tahun bersama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andhara Early  Andhara Early cerai  Andhara Early dan Bugi Ramadhana  suami Andhara Early 
BERITA ANDHARA EARLY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp