14 Tim Tembus 16 Besar VWC 2025 Putri, Boskovic Cedera
jpnn.com - BANGKOK - Tiket 16 Besar Volleyball World Championship 2025 Putri tersisa dua di saat penyisihan grup tinggal satu matchday lagi.
Sejumlah tim favorit seperti peringkat satu dunia Italia, juara bertahan Serbia, hingga tuan rumah Thailand sudah mengamankan tempat di Top 16.
Dari delapan grup, tinggal di Pool C dan Pool D yang masih ada persaingan demi tiket 16 Besar.
Klasemen Sementara Penyisihan Grup Volleyball World Championship 2025
Grup A: 1. Thailand |2. Belanda | 3. Swedia | 4. Mesir
Grup B: 1. Italia | 2. Belgia | 3. Slovakia | 4. Kuba
Grup C: 1. Brasil | 2. Prancis | 3. Yunani | 4. Purto Riko
Grup D: 1. Amerika Serikat | 2. Argentina | 3. Ceko | 4. Slovenia
Grup E: 1. Turkiye | 2. Kanada | 3. Spanyol | 4. Bulgaria
Grup F: 1. Republik Dominika | 2. China | 3. Meksiko | 4. Kolombia
Grup G: 1. Jerman | 2. Polandia | 3. Kenya | 4. Vietnam
Grup H: 1. Serbia | 2. Jepang | 3. Ukraina | 4. Kamerun
Negara yang diberi warna hitam mengantongi tiket 16 Besar
Serbia si petahana memastikan tiket babak gugur itu pada Senin (25/8) malam WIB.
Juara bertahan dua kali itu mengalahkan Kamerun menyapu bersih Kamerun, 3-0 (25-16, 25-17, 25-12).
Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal lantaran bintang utama Serbia Tijana Boskovic cedera pergelangan kaki kanan di set kedua dan tak melanjutkan pertandingan.
“Turnamen ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk menikmati kebersamaan di lapangan dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan,” ujar outside hitter Aleksandra Uzelac.