140.478 Kendaraan Melintasi JTTS pada 27 Desember 2025

jpnn.com, PALEMBANG - Perkembangan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada fase arus balik terus mengalami kenaikan yang signifikan.

Pada periode 27 Desember 2025, setidaknya ada 140.478 kendaraan, atau meningkat 45,58 persen dibandingkan trafik normal.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah mengungkap bahwa pihaknya terus memantau perkembangan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan selama periode arus balik," ungkap Mardiansyah, Senin (29/12).

Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatera selama periode libur Nataru.

Melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, Hutama Karya berupaya memberikan pelayanan terbaik agar setiap perjalanan masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, sebagai wujud melayani sepenuh hati.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna tol untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan dan memastikan kondisi pengemudi tetap prima," kata Mardiansyah.

Apabila merasa lelah atau mengantuk, pengguna jalan diharapkan menepi dan beristirahat di rest area terdekat.