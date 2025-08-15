Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Duuhh

Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:46 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 143 orang guru Sekolah Rakyat mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya telah selesai memproses pengganti bagi guru-guru yang mengundurkan diri.

"Alhamdulillah, sudah diproses dan sudah ada penggantinya," kata Saifullah Yusuf kepada wartawan seusai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Hal itu pun disampaikan Mensos guna menanggapi pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan itu yang menyinggung sejumlah hal, termasuk Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) menghormati keputusan setiap guru yang mengundurkan diri itu.

Terkait dengan alasan mundur, Mensos mengatakan para guru itu banyak yang mengaku lokasi Sekolah Rakyat di daerahnya jauh dari domisili.

Kemudian beberapa mengaku sudah mendapatkan penempatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun 100 Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan 143 guru Sekolah Rakyat mengundurkan diri.

