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JPNN.com - Internasional

1.430 Orang Tewas, 3.238 Terluka Akibat Gempa Kembar di Venezuela

Minggu, 28 Juni 2026 – 13:58 WIB
1.430 Orang Tewas, 3.238 Terluka Akibat Gempa Kembar di Venezuela - JPNN.COM
Ilustrasi gempa. Foto: ANTARA/HO BMKG

jpnn.com - MEXICO CITY - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Venezuela terus meningkat. Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Sabtu (27/6), mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa bumi itu mencapai 1.430 jiwa.

Selain korban tewas, 3.238 orang lainnya dilaporkan terbuka akibat gempa kembar dahsyat itu.

"Saat ini, kami telah mendata yakni ada 1.430 saudara-saudari kami yang, sayangnya, telah meninggal dunia. Kami menyampaikan dukacita kepada keluarga dan kerabat terkasih mereka," kata Rodriguez dalam pidatonya yang disiarkan VTV.

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Menurut Rodriguez, bantuan medis pun telah didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa.

Dia menambahkan bahwa Pemerintah Venezuela telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal.

Rodriguez  menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan.

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Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa.

Sementara itu, lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagi pos pemeriksaan medis utama. (antara/jpnn)

Sebanyak 1.430 orang tewas dan 3.238 korban terluka akibat gempa kembar di Venezuela.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

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TAGS   gempa  Gempa Venezuela  Korban tewas  gempa kembar 
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